Mendes voleva lo scambio Ronaldo-Osimhen: il retroscena

Jorge Mendes voleva portare a termine lo scambio Ronaldo-Osimhen, ma il Napoli decise di non accettare l’affare.

Il retroscena viene riportato da Gazzetta dello Sport che ritorna sulla questione Cristiano Ronaldo. Il giocatore portoghese ha rotto con il Manchester United, sparando a zero sull’allenatore ten Hag. In estate Cristiano Ronaldo è stato vicino al Napoli, come ha dichiarato anche il campione portoghese in una recente intervista. Ora Mendes lo ha proposto di nuovo a Napoli e Inter, ma non ha ricevuto risposta positiva.

“Ripensando alle voci di mercato che hanno avvolto il Napoli a fine agosto, ora si può quasi sorridere. Già, perché allora l’agente Jorge Mendes intendeva portare Cristiano Ronaldo in azzurro (e Osimhen al Manchester United per oltre 100 milioni) per fortuna di Luciano Spalletti l’operazione restò solo una idea del potente procuratore portoghese” scrive Gazzetta dello Sport.