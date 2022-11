Schwoch: “Sosta Mondiale, Napoli ci sono due pericoli”

Stefan Schwoch commenta il Napoli dopo la vittoria con l’Udinese ed in vista della sosta per il Mondiale.

Schwoch da ex attaccante azzurro fa i complimenti alla squadra di Spalletti: “Sta facendo cose impressionanti. Segna tre gol a partita l’ho visto fare solo al Barcellona di Guardiola. Poi con la vittoria sull’Udinese ha tenuto il distacco invariato, anzi può ancora crescere“. Ma proprio la partita con l’Udinese ha messo in evidenza anche un difetto del Napoli: “Quel quarto d’ora finale ha fatto vedere come una squadra forte come il Napoli possa anche andare in sofferenza, perché appena è calata l’attenzione mentale c’è stato il rientro dell’Udinese“.

Napoli: sosta Mondiale, intervista a Stefan Scwoch

A Radio Sportiva si parla di un Napoli che si è salvato nel finale, ma che ora può riposare per una sosta mondiale che comunque può essere una variabile impazzita. Scwoch all’emittente radiofonica dice: “Questa sosta non credo che inciderà in termini di stanchezza per il Napoli che ha solo cinque giocatori convocati in Nazionale. Inoltre non è che vadano a giocare cento partite. Ma c’è un primo pericolo che è quello degli infortuni. Inoltre bisogna capire come affronteranno la preparazione atletica, so che andranno a fare una tournée in Turchia, c’è da capire come si alleneranno e come risponderanno i giocatori“.