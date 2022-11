“Kim ma che fai ti scusi?” Pengue e Del Genio commentano il post del difensore

Kim Min Jae si è scusato con tifosi e compagni di squadra per l’errore commesso durante Napoli-Udinese che ha portato al gol di Samardzic.

Il post di scuse di Kim ha fatto in poco tempo il giro dei social. Migliaia i commenti dei tifosi del Napoli, tutti estremamente positivi. In tanti hanno detto al difensore azzurro di non scusarsi, perché gli errori possono accadere. Inoltre il Napoli ha vinto con l’Udinese, quindi quell’errore è stato anche ininfluente sulla conquista dei tre punti.

Il post di Kim è stato commentato anche a Radio Goal subito dopo la partita con Luciano Pengue che ha detto: “Devo dire una cosa su Kim. Con quel post credo che sia andato oltre le scuse ed ha sbagliato in qualche modo. Ha usato parole molto forti, ma ha commesso un errore e sono cose che possono succedere. Inoltre lo ha fatto dopo una prestazione positiva. Apprezzo il gesto ma non deve buttarsi così a terra“.

Non è mancatala risposta di Paolo Del Genio che ha detto: “Non sono d’accordo su questa interpretazione. Secondo me ha fatto bene. Questo fa capire quanto Kim ci tenga al gruppo, ai tifosi, al Napoli ed ai compagni di squadra. Credo sia giusto come gesto, perché è nella sua cultura cercare sempre di essere perfetto“.