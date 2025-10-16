SCANDALO IN SERIE A: arrestato per guida senza patente | Si teme la galera e l’addio al calcio
Si tratta di un problema serissimo e bisogna affrontarlo con la decisione tipica dei club professionistici.
L’arresto per guida senza patente rappresenta una delle sanzioni più severe previste dal Codice della Strada italiano. Sebbene molti la considerino una violazione “minore”, si tratta in realtà di un reato che può avere conseguenze penali, soprattutto se il conducente è recidivo o coinvolto in comportamenti pericolosi. La normativa mira a tutelare la sicurezza stradale, punendo chi si mette al volante senza aver mai conseguito o senza più possedere un titolo valido di guida.
Chi viene sorpreso a guidare senza patente può andare incontro a una multa che va da 5.000 a 30.000 euro, oltre al fermo amministrativo del veicolo. Tuttavia, nei casi più gravi o in presenza di recidiva, può scattare anche l’arresto fino a un anno. Se la patente è stata revocata o sospesa, le pene diventano ancora più pesanti.
Le autorità valutano caso per caso, tenendo conto di eventuali aggravanti come guida in stato di ebbrezza o incidente provocato. Molti episodi di guida senza patente riguardano giovani o persone che sottovalutano i rischi legali e sociali di tale gesto.
Oltre alle sanzioni, questi arresti vogliono lanciare un messaggio chiaro: mettersi al volante senza patente non è solo un’infrazione, ma un pericolo per sé e per gli altri, che mina la fiducia e la sicurezza sulle strade.
Un episodio di grave imprudenza
In Francia, un calciatore è stato arrestato per aver guidato senza patente e a una velocità di 224 km/h, ben oltre il limite consentito di 130. L’episodio, avvenuto nei pressi di Saint-Romain-de-Colbosc, vicino a Le Havre, ha suscitato scalpore per la pericolosità della condotta e per l’effetto emulativo che può avere un gesto simile da parte di un personaggio pubblico.
Nella stessa serata, sul medesimo tratto di autostrada, è stato fermato anche un altro automobilista per eccesso di velocità, a conferma di una serata particolarmente movimentata sulle strade normanne.
Tutti i dettagli
Il calciatore, trentenne, era alla guida di una Mercedes Classe A AMG a noleggio e stava raggiungendo l’aeroporto per un impegno di lavoro. Gli agenti hanno scoperto che la sua patente era già stata sospesa in passato per un’altra violazione del Codice della strada.
Ora rischia una multa molto salata e un procedimento penale, con il divieto di guida in territorio francese per un periodo prolungato.