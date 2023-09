Sarri: “Grande secondo tempo. Gol annullati? Il primo era buono”

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri è al settimo cielo dopo aver battuto il Napoli. Elogia la squadra e parla dei gol annullati.

CALCIO NAPOLI. Dopo la vittoria per 2-1 contro il Napoli, Maurizio Sarri non ha potuto fare a meno di sorridere. il tecnico della Lazio ha commentato la gara ai microfoni di DAZN, vi riportiamo i momenti salienti.

Abbiamo Spaccato nel Secondo Tempo

“Siamo partiti un po’ così così, ma nel secondo tempo abbiamo dato il meglio,” ha detto Sarri. Insomma, l’allenatore è contento di come la sua squadra si è comportata, soprattutto nella seconda metà della partita.

Occhi su Kamada e Guendouzi

Kamada è stato uno dei protagonisti. “È giovane e sta crescendo bene. Non voglio bruciarlo,” ha detto Sarri. Guendouzi invece, è stato descritto come un giocatore “utile” che “capisce subito cosa serve in campo”.

E i Gol Annullati?

Un po’ di polemica c’è sempre e questa volta riguarda i gol annullati. “Il primo gol annullato era buono per me, sul secondo si può discutere,” ha detto Sarri. Ecco, un altro motivo per parlare la prossima settimana.

Ora Cosa Succede?

Con questa vittoria, Sarri e la Lazio lanciano un segnale forte agli avversari. Ma Sarri tiene i piedi per terra: “Abbiamo fatto bene stasera, ma non dobbiamo adagiarci. Il calcio è imprevedibile.”

Sarri conclude: “Sarà il tempo a dirci se siamo davvero forti. Per ora, godiamoci questo momento.”