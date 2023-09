Varriale: “La sconfitta del Napoli ha due responsabili”

Il giornalista Varriale critica duramente Kvaratskhelia e le scelte di Garcia dopo il ko del Napoli con la Lazio al Maradona.

CALCIO NAPOLI. Enrico Varriale non risparmia critiche al Napoli dopo la sconfitta interna per 1-2 contro la Lazio. Il giornalista, attraverso un tweet, punta il dito in particolare contro Kvaratskhelia e le scelte di Garcia.

“Meritata vittoria della Lazio. Male il Napoli con Kvaratskhelia in ombra e poca lucidità, pure nei cambi di Garcia” scrive Varriale. Per il cronista i peggiori in campo sono stati proprio il georgiano, apparso lontano parente del giocatore ammirato nella scorsa stagione, e il tecnico francese.

I cambi operati da Garcia nel secondo tempo non hanno infatti sortito gli effetti sperati, con il Napoli in grande difficoltà e confusione nel tentativo di recuperare lo svantaggio. In particolare, Varriale critica la scelta di sostituire Kvaratskhelia e Zielinski quando c’era bisogno di segnare.

In sintesi, una prestazione deludente per il Napoli in cui, secondo il giornalista, i peggiori sono stati proprio l’ala georgiana e le decisioni dell’allenatore. Ora servirà voltare subito pagina in vista dei prossimi impegni.