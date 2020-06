Salvini a Napoli: mistero sulla grafica, tra Vesuvio ed Etna

Matteo Salvini sarà in visita a Napoli oggi 5 giugno 2020. E’ mistero sulla grafica del post di Facebook: appare l’Etna o il Vesuvio?

Sta diventando virale sui social la grafica di un post che ritrae Matteo Salvini, leader della Lega, con lo sfondo dell’Etna. In queste ore Salvini è in visita a Napoli ma sulla grafica appare l’Etna al posto del Vesuvio. Questo tipo di grafica sta girando sui social con tantissime persone che scherniscono Salvini, reo di aver sbagliato vulcano. Sulla questione si è espresso anche il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha scritto: “Ennesima incredibile gaffe del leader della Lega Matteo Salvini. Dal proprio profilo Twitter il segretario del Carroccio ha annunciato il suo tour in #Campania pubblicando una grafica che mostra l’Etna in luogo del #Vesuvio“. Ma in tanti hanno rilanciato questa grafica, che invece viene smentita proprio dal leader della Lega.

Salvini a Napoli ma appare l’Etna, ecco la versione della Lega

La visita si di Salvini a Napoli ha avuto qualche problemi social proprio a causa del post ‘sbagliato’ che sta facendo il giro del web. Sulla questione è intervenuto lo staff comunicazione dell’ex vice premier che ha chiarito: “COMICI! Qualche buontempone si è divertito a ritoccare la grafica di un cartello sulla mia visita di oggi a Napoli mettendo l’Etna al posto del Vesuvio. Se queste sono le armi di sinistra e grillini contro la Lega… La commissione sulle fake news che dirà?!? !Facciamo girare e inviamo bacioni!”

Insomma Salvini a Napoli con l’Etna sarebbe una montatura mentre è giusta la grafica col Vesuvio. Eppure più di un utente sta facendo notare che nel post citato da Salvini, per provare la sua estraneità all’errore, si vede chiaramente che è stata compiuta una modifica al contenuto digitale: ovvero la foto utilizzata a corredo del copy.