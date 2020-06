Manolas ed il ritorno in campo: ecco quando può tornare a giocare

Repubblica svela la data del rientro in campo di Kostas Manolas, il difensore del Napoli può giocare alla ripresa del campionato col Verona.

L’infortunio di Kostas Manolas stava preoccupando non poco lo staff tecnico del Napoli. Il difensore greco sta però recuperando in maniera spedita. Sull’infortunio di Manolas ci sono novità, come spiega Repubblica. Le condizioni del difensore stanno migliorando e Manolas può rientrare in campo alla ripresa del campionato il 20 giugno, quando il Napoli giocherà col Verona.

Sta facendo in particolare dei passi da gigante verso il recupero il greco Manolas, che però non sarà rischiato per la gara con l’inter e nemmeno per l’eventuale ultimo atto della Coppa Italia. Il difensore rientrerà direttamente in campionato, a Verona. Non preopccupano invece gli altri azzurri che in queste settimane erano stati frenati da qualche fisiologico acciacco, dopo uno stop così lungo. La condizione generale del gruppo è molto buona, al punto che per domenica è stata prevista un’altra giornata di riposo. Meglio non esagerare con i carichi di lavoro.