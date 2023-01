Il Napoli sbanca l’Arechi, azzurri padroni assoluti del campionato

La Serie A ha visto l’ultima giornata di andata con la vittoria del Napoli sul campo della Salernitana per 0-2. La gara, disputata sotto la pioggia all’Arechi, è stata decisa da due reti realizzate a cavallo tra le due frazioni. Il primo goal è stato segnato dal capitano Di Lorenzo all’ultimo respiro del primo tempo su assist di Anguissa. Il secondo goal è stato segnato da Osimhen, che ha sfruttato un palo colpito da Elmas al 3′ del primo tempo. Nel finale, Piatek ha colpito il palo per i padroni di casa.

SALERNITANA-NAPOLI 0-2

La formazione di Spalletti ha archiviato il Derby campano contro la Salernitana con due goal, complicando i piani dei granata. Il Napoli ha mostrato un predominio territoriale nel primo tempo, con Lozano ed Osimhen tra i più in forma, ma la Salernitana ha tenuto botta e ha cercato di ripartire in contropiede. C’è stato un goal annullato per fuorigioco alla squadra di Spalletti al 9°, Meret ha negato la rete a Piatek, ma alla fine del primo tempo Di Lorenzo ha sbloccato il match, che per il Napoli stava iniziando a farsi complicato.

In apertura di ripresa, Osimhen ha subito sigillato il raddoppio, spianando la strada verso la vittoria per gli azzurri. Ochoa ha negato la doppietta al nigeriano con un intervento super, Mario Rui e Lozano hanno flirtato con il tris, ma la Salernitana non è riuscita a reagire e a riguadagnare metri, se non quando Piatek ha colpito il palo su un errore in disimpegno di Di Lorenzo e Lobotka (bravissimo Meret a metterci il guantone).

IL NAPOLI CHIUDE A 50 PUNTI

Il Napoli ha conquistato l’Arechi, dimenticando la sconfitta contro la Cremonese e consolidando ulteriormente la propria corsa verso lo Scudetto. Con questa vittoria, gli azzurri chiudono l’andata a quota 50 punti. Per i granata, il Nicola-bis non è iniziato nel modo giusto.