I tifosi della salernitana cantano “Odio Napoli” durante il riscaldamento degli azzurri

Allo stadio Arechi: i tifosi della Salernitana intonano l’odioso coro “Odio Napoli” mentre i giocatori azzurri entrano in campo per il riscaldamento.

L’attesa per la partita tra Salernitana e Napoli allo stadio Arechi di Salerno sta raggiungendo il culmine. Il match, valido per la diciannovesima giornata di Serie A, vedrà la squadra di casa affrontare il capolista Napoli di Luciano Spalletti. La tensione è palpabile all’interno dello stadio, dove il pubblico delle grandi occasioni si è radunato per assistere alla sfida.

Il fischio d’inizio è previsto per le 18, con l’arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova che dirigerà la gara. La partita sarà trasmessa in diretta da Dazn in streaming via app e Smart Tv, e sarà vietata ai residenti a Napoli e provincia a causa della rivalità tra le due tifoserie.

Alle 17.25 i giocatori del Napoli sono entrati in campo per effettuare il consueto riscaldamento prepartita, ma sono stati accolti da fischi e cori ostili da parte dei tifosi della Salernitana, che hanno intonato l’odioso coro “Odio Napoli“.

I tifosi granata sperano di poter battere i partenopei in questa gara. La Salernitana vuole riscattarsi dopo la sconfitta della settimana scorsa in Coppa Italia contro l’Atalanta, mentre il Napoli vuole continuare la sua corsa verso la vetta della classifica. Nonostante la rivalità tra le tifoserie, si spera che la partita possa essere disputata in un clima di sportività e che possa regalare emozioni ai tifosi presenti allo stadio e a quelli che seguiranno la partita in diretta.