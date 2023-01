La previsione dei tifosi della salernitana: “Batteremo per 2-0 il Napoli”

Salernitana-Napoli: I tifosi granata fanno previsioni trionfalistiche in vista del match contro il capolista: “vinciamo 2-0”.

La partita Salernitana-Napoli si giocherà alle ore 18 allo stadio Arechi di Salerno in un clima molto infuocato. La squadra granata vuole rispondere alle critiche subite dopo l’8-2 della settimana scorsa contro l’Atalanta e dimostrare di essere ancora competitiva in campionato. All’esterno dello stadio, sono stati intervistati diversi tifosi di casa, che hanno espresso le loro aspettative e previsioni per la partita contro il Napoli capolista di Luciano Spalletti.

Molti tifosi hanno espresso ottimismo e fiducia nella squadra granata, sottolineando che la sconfitta contro l’Atalanta è stata solo un incidente di percorso e che la Salernitana è in grado di affrontare il Napoli alla pari. Alcuni tifosi hanno addirittura fatto previsioni trionfalistiche, come il pronostico di un tifoso di mezza età intervistato da Lira Tv: “Penso che oggi batteremo 2-0 il Napoli, questo sarà il risultato esatto, finirà così con doppietta di Dia, segnatevi il suo nome ed il mio pronostico. Non ho alcun dubbio.”

Tuttavia, ci sono anche tifosi più cauti che hanno evitato di fare previsioni e hanno sottolineato l’importanza di giocare una buona partita e di non sottovalutare il Napoli, che si presenta alla gara come capolista del campionato.

Il clima attorno alla partita è quindi molto teso, con i tifosi granata che vogliono vedere la loro squadra rispondere alle critiche e dimostrare il proprio valore contro la squadra più forte del campionato. La sfida tra Salernitana e Napoli promette quindi di essere molto emozionante e combattuta, con entrambe le squadre che daranno il massimo per conquistare la vittoria.