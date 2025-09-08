Rivoluzione in Formula 1: gare da 10 giri totali | Si parte già dal prossimo anno

In Formula 1 si sta vivendo un momento di totale cambiamento. Al via una rivoluzione dal prossimo anno che cambierà tutto.

La stagione di Formula 1 2025 è iniziata con grande spettacolo e un entusiasmo record tra i tifosi. La McLaren ha subito mostrato il proprio potenziale: Lando Norris ha trionfato in Australia, seguito da Max Verstappen e George Russell. Oscar Piastri ha affiancato il compagno di squadra con ottime prestazioni, dimostrando sin da subito che la scuderia avrebbe dominato le prime gare della stagione.

Il calendario 2025 si è rivelato particolarmente ricco, con ben 24 Gran Premi distribuiti in tutto il mondo. Sei weekend hanno introdotto le gare Sprint, aggiungendo ritmo e spettacolo al campionato tradizionale. La novità ha contribuito a rendere le corse più imprevedibili e avvincenti.

Tra i protagonisti emergenti, Kimi Antonelli si è distinto per le sue prestazioni sorprendenti. A soli 19 anni ha conquistato punti importanti e registrato giri veloci da veterano, dimostrando di poter competere ai massimi livelli. Alpine, invece, ha faticato nelle prime gare, accumulando pochi punti e mostrando difficoltà nel confrontarsi con i team più forti.

Oscar Piastri e Lando Norris hanno consolidato il dominio di McLaren in classifica, con una serie di vittorie e podi consecutivi. Verstappen ha cercato di tenere il passo, ma il divario con la coppia è apparso chiaro in diverse gare. La squadra ha ottenuto numerose doppiette, rafforzando la propria posizione di leadership.

Disastro Ferrari

Parliamo poi della Ferrari. La stagione di Formula 1 2025 per la Ferrari è stata caratterizzata da alti e bassi, con risultati altalenanti e una forte pressione interna. La Scuderia ha iniziato la stagione con aspettative elevate, grazie all’ingaggio di Lewis Hamilton, ma non è riuscita a raggiungere i podi nelle gare tradizionali. La squadra ha dovuto affrontare sfide, tra cui incidenti e prestazioni non all’altezza delle aspettative.

Charles Leclerc ha continuato a essere il pilota di punta della Ferrari, ottenendo risultati migliori rispetto a Hamilton, che ha faticato ad adattarsi alla nuova vettura e alla struttura del team. La squadra ha mostrato segni di miglioramento, ma non è riuscita a competere costantemente con McLaren e Red Bull. Ora però potrebbe cambiare tutto.

Le dichiarazioni

Stefano Domenicali, intervistato da Motorsport.com Italia, ha affrontato il tema della durata delle gare di Formula 1. Secondo il manager italiano, il pubblico più giovane tende a preferire contenuti rapidi e mirati, come le sintesi, piuttosto che seguire interamente una corsa ritenuta troppo lunga. I dati dei canali ufficiali confermano infatti che i momenti salienti raccolgono un interesse crescente.

Domenicali ha poi riacceso il dibattito sulla griglia invertita, idea già discussa in passato ma mai approvata. Molti piloti, inizialmente contrari, hanno iniziato a considerarla un’opzione percorribile, prendendo esempio dalle categorie minori come F2 e F3. Il CEO della Formula 1 ha sottolineato che non esistono posizioni giuste o sbagliate: l’obiettivo resta rendere le gare più spettacolari e coinvolgenti. Chissà dunque che non possano essere accorciate in futuro.