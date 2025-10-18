Ritrovata una medaglia d’oro dei Mondiali 1934: è un pezzo di storia italiana | Asta folle tra i collezionisti
È emersa la notizia del ritrovamento di una medaglia d’oro attribuita ai vincitori dei Mondiali del 1934. Le ultime.
È riemersa dopo novant’anni una delle medaglie d’oro assegnate ai campioni del mondo del 1934, anno in cui l’Italia di Vittorio Pozzo trionfò nel torneo organizzato proprio sul suolo nazionale. Il prezioso cimelio è stato ritrovato e gli esperti non hanno dubbi: si tratta di un pezzo di storia.
La scoperta ha destato grande emozione tra gli appassionati di storia del calcio e del collezionismo sportivo. Le condizioni di conservazione sono eccellenti, tanto da far ipotizzare che il pezzo sia stato custodito con cura fin dal giorno della premiazione. Una scoperta sensazionale.
Il ritrovamento ha rapidamente attirato l’attenzione delle principali case d’asta internazionali. Si tratta infatti di un reperto rarissimo: poche medaglie originali del 1934 risultano ancora oggi in circolazione.
L’asta ha già scatenato una vera e propria corsa tra i collezionisti. Offerte provenienti da tutto il mondo si susseguono a ritmo serrato, mentre alcuni musei sportivi italiani stanno valutando un intervento per evitare che il pezzo lasci il Paese. La medaglia potrebbe trovare posto anche in una collezione pubblica.
Un simbolo
Oltre al valore economico, il cimelio rappresenta un simbolo identitario per l’Italia sportiva. Il Mondiale del 1934 fu il primo grande trionfo calcistico nazionale, un evento che segnò la nascita del mito azzurro e della passione popolare per il calcio. Ritrovare una medaglia di quell’epoca significa toccare con mano un frammento autentico di storia.
Gli storici e i curatori museali sottolineano infine l’importanza di tutelare simili reperti come beni culturali. La medaglia non è solo un oggetto da collezione, ma una testimonianza del patrimonio sportivo e sociale del Paese.
Il ritrovamento
La notizia della “medaglia d’oro ritrovata” ha acceso l’entusiasmo, ma in realtà non si tratta di un originale del 1934. La medaglia in questione è in realtà una copia ufficiale realizzata anni dopo dalla FIGC come ricordo celebrativo del primo trionfo mondiale dell’Italia. Questi esemplari furono prodotti in edizione limitata.
Una di queste copie, perfettamente conservata, è stata poi commercializzata anche da La Gazzetta dello Sport in una serie dedicata ai grandi successi sportivi italiani. Sebbene non abbia lo stesso valore storico di una medaglia originale, il pezzo resta comunque molto ricercato per il suo valore simbolico.