Il Sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, ha lanciato una bella notizia ai tifosi del Napoli per quanto riguarda il ritiro in Abruzzo.

Notizie Calcio Napoli – Il Napoli si prepara per il doppio ritiro estivo che, come di consueto nel corso di questi ultimi anni, si terrà dapprima a Dimaro (14-25 luglio), poi in Abruzzo precisamente a Castel di Sangro (28 luglio-12 agosto).

Il Sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Teleclub Italia, in cui ha parlato dell’entusiasmo che si è diffuso nella città dopo la vittoria dello Scudetto. A Castel di Sangro, è stato ufficialmente costituito un club Napoli, che si sono aggiunti agli altri club già presenti in Abruzzo. Inoltre, sono in corso i preparativi per l’arrivo del Napoli il 28 luglio, e sono previsti numerosi eventi.

Il ritiro estivo si svolgerà nel Palasport, dove sarà esposto il trofeo dello scudetto, offrendo ai tifosi l’opportunità di scattare foto accanto alla coppa. Oltre agli eventi, agli spettacoli e ai momenti di svago e divertimento, ci saranno anche attività sportive riservate ai giornalisti.

“Abbiamo fatto i festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto e replicato nelle giuste proporzioni ciò che si è sviluppato a Napoli. A Castel di Sangro si è anche costituito ufficialmente un club Napoli, raccordando quella serie di club già presenti in Abruzzo. Stiamo, sempre più, approntando l’organizzazione per l’arrivo del Napoli il 28 luglio. Gli eventi saranno molti. L’organizzazione del ritiro si svilupperà così come avvenne il primo anno, quindi sarà riprodotto tutto quanto fu allestito all’interno del Palasport. All’interno sarà ospitato il trofeo dello scudetto per consentire ai tifosi di farsi foto al fianco della coppa. Il resto sarà caratterizzato da eventi, spettacoli, ma anche momenti di divertimento, svago e attività sportive riservati ai giornalisti”.

Ritiro Napoli a Castel di Sangro: la notizia che fa felici i tifosi azzurri

Il Sindaco ha anche dato una buona notizia ai tifosi azzurri riguardo agli allenamenti. Non ci saranno limitazioni all’accesso degli spettatori durante le sessioni di allenamento presso lo Stadio Patini, che offre ampi spazi. L’accesso sarà solo limitato nel caso in cui gli spazi siano completamente occupati. La possibilità di mantenere lo stadio aperto per l’intera giornata faciliterà l’ingresso e l’uscita dei tifosi in modo agevole.

Durante il ritiro, sono previste tre partite amichevoli e numerosi allenamenti. Il Sindaco ha ammesso di non essere a conoscenza dello schema di allenamento scelto dal nuovo allenatore, se sarà più aperto alla partecipazione dei tifosi come faceva Spalletti o più riservato. In ogni caso, i tifosi avranno molte occasioni per vedere la squadra in azione, poiché il ritiro durerà fino al 12 agosto.

“Non ci saranno limitazioni sugli ingressi dei tifosi per gli allenamenti. Lo Stadio Patini è molto grande, avrà facoltà di accesso, sarà soltanto limitato quando saranno saturati gli spazi. La possibilità di averlo aperto tutta la giornata consentirà un afflusso e un deflusso agevole. Ci saranno sicuramente tre amichevoli e tanti allenamenti. Non ho, però, idea allo schema che attuerà il nuovo allenatore, se ci sarà una partecipazione più aperta gli allenamenti, come faceva Spalletti, o più riservata. Ogni caso ci saranno tante occasioni per vedere la squadra, vista la durata più lunga del ritiro fino al 12 agosto”-