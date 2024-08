Rio Ferdinand: “McTominay non lo venderei, calciatore eccezionale”

Rio Ferdinand elogia Scott McTominay del Manchester United. L’ex difensore si oppone alla cessione al Napoli.

Rio Ferdinand, ex pilastro difensivo del Manchester United, ha espresso la sua opinione su Scott McTominay attraverso il suo canale YouTube. L’ex calciatore si è mostrato contrario alla possibile cessione del centrocampista scozzese, accostato anche al Napoli.

Ferdinand ha elogiato McTominay, sottolineandone l’importanza per la squadra:

“Quanto vedo Scott McTominay, penso sia un giocatore eccezionale, anche se non tutti i calciatori possono essere delle star. Per vincere un campionato però servono anche giocatori del genere, che potrebbero non essere sempre titolari, ma sono comunque importanti per la squadra.”

L’ex difensore ha poi paragonato McTominay ad altri giocatori chiave del passato del Manchester United:

“Come ai miei tempi c’erano O’Shea, Brown, Fletcher. Giocatori che conoscono il DNA del Manchester United, che sono cresciuti nel settore giovanile.”

Ferdinand si è detto perplesso riguardo l’ipotesi di cessione di McTominay, evidenziando i costi potenziali per sostituirlo:

“Non capisco la cessione di McTominay, per sostituirlo il Manchester dovrà spendere 30-40 milioni di sterline, pagare uno stipendio da 150mila sterline a settimana prendendo un calciatore costoso, magari una scommessa. McTominay invece è una certezza.”

In conclusione, Ferdinand ha ribadito il valore di McTominay per il Manchester United:

“Magari non sarà sempre al top ma è un calciatore solido, in grado di far gol.”

Nonostante gli elogi di Rio Ferdinand, McTominay è vicinissimo a diventare un nuovo calciatore del Napoli. La società azzurra ha l’accordo sia con il Manchester che con il giocatore. Il centrocampista sta risolvendo le ultime pendenze con il Manchester United.