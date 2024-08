Osimhen dice no all’Arabia, De Laurentiis aveva accettato 70 milioni -TUTTOSPORT

Osimhen rifiuta l’offerta dell’Al Ahli di 70 milioni, già accettata con riluttanza da De Laurentiis. Il futuro del bomber nigeriano al Napoli resta incerto.

Il Napoli si trova di fronte a una svolta inaspettata nel caso Osimhen. Secondo Tuttosport, il bomber nigeriano ha respinto un’offerta multimilionaria dall’Arabia Saudita, nonostante il presidente De Laurentiis avesse dato il suo assenso, seppur controvoglia.

Il quotidiano torinese rivela i dettagli della trattativa:

“Successivamente ridimensionata a 100 milioni, nel tentativo di soddisfare la valutazione del Chelsea, ma senza mai giungere a un accordo definitivo con l’attaccante. Quindi l’accordo con l’Al Ahli per 70 milioni di euro ed il presidente De Laurentiis avrebbe pure accettato, sebbene con riluttanza.”

Ma Osimhen ha sorpreso tutti, rifiutando l’offerta:

“Nonostante l’ingaggio faraonico proveniente dall’Arabia Saudita, il nigeriano ha rifiutato con decisione e sdegno.”

Il rifiuto di Osimhen apre nuovi scenari per il mercato del Napoli. Con il Chelsea che sembra aver raffreddato il suo interesse, resta da vedere quali saranno le prossime mosse del club partenopeo. La finestra di mercato è ancora aperta e, con un giocatore del calibro di Osimhen in rosa, le sorprese potrebbero non essere finite.