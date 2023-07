Repubblica: Osimhen, rinnovo in vista: summit nelle prossime 48 ore. Domani arriva a Dimaro

Il Napoli si prepara per un importante vertice per il rinnovo del contratto dell’attaccante Victor Osimhen, il giocatore è atteso nel ritiro di Dimaro.

Le vacanze delle stelle del Napoli, fresco di terzo scudetto, stanno per finire. Frank Anguissa, primo giocatore a fare il suo ritorno, è stato accolto con un’ovazione da oltre duemila tifosi al campo di Carciato. Il centrocampista camerunense, già allievo del nuovo tecnico Rudi Garcia ai tempi del Marsiglia, è pronto a dare il suo contributo per un rapido ambientamento della squadra.

L’entusiasmo a Dimaro

Tra oggi e domani, i campioni d’Italia saranno tutti a Dimaro, dove un’atmosfera di grande entusiasmo li attende. Il presidente Aurelio De Laurentiis, accogliendo personalmente i fan fuori dalle tribune, è stato sommerso da applausi.

Vertice per il rinnovo di Osimhen

Nonostante il clima festoso, De Laurentiis ha questioni importanti da affrontare. Un vertice è previsto al quartier generale del Napoli per discutere il rinnovo di Victor Osimhen, il capocannoniere della Serie A. Non è ancora stato raggiunto un accordo, e il tempo stringe: Osimhen è atteso a Dimaro entro domani.

La questione economica

Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, De Laurentiis spera di accogliere Osimhen a braccia aperte e senza tensioni, avendo raggiunto una bozza di intesa con il manager di Osimhen, Roberto Calenda. Tuttavia, resta una differenza tra l’offerta del Napoli (7 milioni) e le aspettative economiche di Osimhen. Pur non volendo lasciare il Napoli, Osimhen sa di essere corteggiato da molti top club e si aspetta una gratificazione economica per il rinnovo del suo contratto fino al 2025. De Laurentiis spera di risolvere la questione in un incontro faccia a faccia a Dimaro, per evitare tensioni in avvio di ritiro.