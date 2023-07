SKY: Napoli Pronto a Concedere ‘Lodo Cavani’ per Rinnovare Osimhen: la Mossa di De Laurentiis

L’importante rinnovo di contratto di Victor Osimhen potrebbe vedere De Laurentiis cedere sui diritti d’immagine e ricorrere al ‘lodo Cavani’. Questa mossa si rivelerà sufficiente per trattenere la stella nigeriana a Napoli?

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il rinnovo del contratto di Victor Osimhen è una delle priorità per il Napoli in questa finestra di mercato estivo. Massimo Ugolini di Sky Sport, riporta che Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto a fare concessioni importanti per assicurarsi la permanenza dell’attaccante nigeriano.

Nonostante la necessità di sostituire il difensore Kim Min-jae rappresenti una sfida cruciale, la rinegoziazione del contratto di Osimhen rimane un punto fondamentale. “Per Osimhen, l’affare Mbappè può innescare un effetto domino“, spiega Ugolini, riferendosi alla possibilità che il Paris Saint-Germain cerchi un sostituto per l’attaccante francese.

In un contesto di valutazioni di mercato sempre più alte, Osimhen desidera restare a Napoli e onorare lo scudetto stampato sulla maglia. Tuttavia, secondo Ugolini, lo stipendio del giocatore deve essere parametrato al valore del suo cartellino.

Qui entra in gioco la disponibilità di De Laurentiis a cedere sui diritti d’immagine dell’attaccante e a introdurre il ‘lodo Cavani‘, una clausola contrattuale non troppo elevata che renderebbe Osimhen più appetibile ai grandi club nelle prossime stagioni.

Il percorso per il rinnovo non è lineare, ma con l’intervento del presidente, l’accordo potrebbe essere più vicino di quanto si pensi. La disponibilità di De Laurentiis ad andare incontro alle richieste di Osimhen segna un passo importante nella trattativa. Come si evolverà la situazione nelle prossime settimane rimane da vedere.