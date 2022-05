Rinnovo Mertens – De Laurentiis gioca al risparmio, segnali negativi

Il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli tiene con il fiato sospeso i tifosi azzurri. Idolo del pubblico azzurro e napoletano acquisito, tanto da chiamare il figlio Ciro Romeo, Mertens è senza dubbio un giocatore che tutti vorrebbero ancora in maglia azzurra. A 35 anni è in ottime condizioni fisiche ed ha fatto vedere che può ampiamente fare la differenza, come dimostrano i suoi 11 gol, fino ad ora, in una stagione in cui ha giocato molto meno del previsto. Mertens anche in coppia con Osimhen ha dimostrato numeri pazzeschi, c’è chi dice che proprio l’impiego col contagocce del belga sia uno dei motivi per quello striscione esposto contro Spalletti all’esterno dello stadio Maradona.

Rinnovo Mertens: le ultime novità

Intanto c’è ancora da capire se il belga resterà in azzurro. Aurelio De Laurentiis è andato a casa di Mertens, facendo accendere la fantasia dei tifosi. Nei giorni scorsi si è parlato di un rinnovo in discesa per Mertens. Ma Il Mattino racconta una situazione a tinte fosche: “Il patron ha lasciato il pallino al belga: faccia lui la prossima mossa. L’opzione di rinnovo il Napoli non la eserciterà. Ed è questo che De Laurentiis è andato a dire a casa del belga. È una delle bandiere e meritava che fosse il presidente, in un faccia a faccia, a comunicarglielo direttamente. Ora se davvero Dries darà disponibilità per un ingaggio (di un anno) assai decurtato, De Laurentiis potrebbe riaprire a una sua permanenza. L’impressione resta comunque assai negativa“.