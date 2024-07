Kvaratskhelia, l’agente: “Abbiamo voglia di vincere lo scudetto. Rinnovo? Dipende da De Laurentiis”

L’agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, si è soffermato sul futuro del suo assistito in un’intervista al giornalista Nobel Arustamyan.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Mamuka Jugeli, agente del calciatore del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato un’intervista esclusiva al giornalista russo Nobel Arustamyan, sollevando questioni cruciali sul futuro del suo assistito. L’intervista, registrata dopo la partita Georgia-Portogallo della fase a gironi di Euro 2024, è stata pubblicata ieri, suscitando grande interesse tra i tifosi partenopei.

Kvaratskhelia in attesa del rinnovo

Attualmente in vacanza dopo gli Europei, Kvaratskhelia non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli, nonostante un’offerta di 5 milioni di euro avanzata dal presidente Aurelio De Laurentiis. La situazione contrattuale del talentuoso esterno georgiano resta incerta e le parole del suo agente hanno aggiunto un ulteriore livello di complessità.

Nel corso dell’intervista, Jugeli ha espresso chiaramente le ambizioni del suo assistito: “Dispiaciuto per il fatto che Kvara non giocherà in Champions League? Quindi è necessario vincere lo scudetto. Se resteremo a Napoli? Abbiamo voglia di vincere lo scudetto.” Queste parole rivelano una determinazione a puntare al massimo obiettivo in Serie A, un desiderio condiviso dai tifosi e dal club stesso.

Il futuro dipende da De Laurentiis

Sul tema del rinnovo contrattuale, Jugeli ha sottolineato l’importanza della volontà del presidente del Napoli: “Per quanto riguarda il contratto, tutto dipende dal presidente del Napoli. Se pensa di vendere Kvara, lo farà. Se il Napoli dice di restare, un contratto è un contratto, e Kvara rinnoverà.” Questa dichiarazione evidenzia come il futuro di Kvaratskhelia sia strettamente legato alle decisioni di De Laurentiis, sia in termini di progetti sportivi che di politiche contrattuali.