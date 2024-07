Andrea Sorrentino, il giovane portiere in ritiro con il Napoli di Conte a Dimaro

Il diciassettenne napoletano Andrea Sorrentino si unisce ai grandi per il ritiro estivo del Napoli, un’esperienza unica sotto la guida di Conte.

Nel panorama del calcio giovanile italiano, spicca un nome che sta attirando l’attenzione di molti: Andrea Sorrentino. Tra i 28 calciatori convocati dal Napoli per il ritiro di Dimaro, figura anche questo giovanissimo talento di soli 17 anni, nato il 7 gennaio 2007 a Napoli. Per Sorrentino, questo è il primo ritiro con la squadra dei “grandi”, un’esperienza che promette di essere tanto emozionante quanto formativa.

Un’opportunità unica sotto la guida di Antonio Conte

Essere chiamato da Antonio Conte per partecipare al ritiro in Trentino rappresenta un’opportunità straordinaria per Andrea Sorrentino. Il giovane portiere avrà la possibilità di allenarsi a stretto contatto con alcuni dei suoi idoli e di apprendere da uno dei tecnici più rinomati del panorama calcistico mondiale. Questo ritiro non solo rappresenta un’occasione per mostrare il suo talento, ma anche un’importante fase di crescita professionale e personale.

Nonostante la giovane età, Sorrentino ha già dimostrato il suo valore. Nella scorsa stagione, ha disputato quattro partite in Primavera 2, nonostante fosse due anni sotto età. Questo è avvenuto grazie all’infortunio del titolare Claudio Turi, che ha permesso a Sorrentino di mettersi in mostra e guadagnare esperienza preziosa.

Durante il ritiro di Dimaro, Sorrentino ricoprirà il ruolo di quarto portiere, dietro a Caprile, Contini e Turi. Questo gli consentirà di osservare e imparare dai colleghi più esperti, integrando il proprio bagaglio tecnico e tattico. Una volta concluso il ritiro, tornerà a difendere i pali della Primavera del Napoli, continuando il suo percorso di crescita e preparandosi per future sfide.