Il Genoa punta su Ostigard: il Napoli chiede 10 milioni per il difensore norvegese

Il centrale ex Genoa Leo Ostigard potrebbe lasciare il club partenopeo, con i liguri pronti a riportarlo a Marassi.

Leo Ostigard rischia di nuovo di non trovare spazio nel Napoli, che ha cambiato ancora una volta allenatore. Dopo che Rudi Garcia sembrava scommettere sul difensore scandinavo, il calciatore ex Genoa è stato man mano accantonato da Walter Mazzarri e Francesco Calzona, che lo hanno relegato a ruolo di riserva. Per il norvegese, adesso, potrebbe essere arrivato il momento di lasciare il club partenopeo per trasferirsi in un’altra squadra del campionato italiano di Serie A.

A tal proposito, scrive l’edizione odierna di Tuttosport: “Il ds Manna è al lavoro anche sul mercato in uscita. Partendo dalla difesa, già rivoluzionata dall’ex ct della Nazionale, c’è Ostigard in cima alla lista dei partenti. Il centrale norvegese, che vanta richieste in Serie A (Genoa in pole position) preferirebbe restare in Italia. Ha un valore di mercato di circa 10 milioni di euro, ma il club genoano mira a concludere intorno ai 7 milioni”.

Il Genoa alla finestra

Il Genoa, che già conosce bene Ostigard, sembra intenzionato a riportarlo a Marassi. Il difensore ha lasciato un ottimo ricordo durante il suo prestito, dimostrandosi solido e affidabile. Con il Napoli che guarda a una rifondazione della difesa, l’opportunità di cedere il norvegese potrebbe rappresentare una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti.

Il ds Manna è impegnato nel ristrutturare il reparto difensivo del Napoli e la cessione di Ostigard potrebbe essere un tassello chiave. La valutazione di 10 milioni di euro fatta dal club partenopeo riflette le potenzialità e le esperienze del giocatore, ma il Genoa spera di poter chiudere l’affare per una cifra inferiore. Con una differenza di 3 milioni di euro tra domanda e offerta, le trattative potrebbero essere lunghe e complesse, ma il desiderio di Ostigard di restare in Serie A potrebbe facilitare un accordo.