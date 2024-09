Rinnovo Kvaratskhelia, Dgebuadze: “Gioca con uno stipendio al di sotto delle sue capacità, ma è felice di restare a Napoli”

Kakha Dgebuadze chiarisce la situazione contrattuale di Kvaratskhelia, le cifre del rinnovo e le possibilità di permanenza al Napoli.

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante georgiano del Napoli, continua a essere al centro dell’attenzione sia in Italia che in Georgia. Recentemente, Kakha Dgebuadze, giornalista georgiano e noto esperto di calcio, è stato ospite di Luca Cerchione su 1 Station Radio, nel programma 1 Football Club. Dgebuadze ha fornito aggiornamenti esclusivi sul futuro di Kvaratskhelia e sullo stato attuale del rinnovo contrattuale.

Il Futuro di Kvaratskhelia: ecco cosa aspettarsi

Dgebuadze ha confermato che, sebbene non ci siano ancora novità concrete dal suo entourage, è probabile che emergano dettagli significativi dopo la sosta. “In Georgia non abbiamo nuove informazioni, ma ci aspettiamo aggiornamenti a breve. I rumor che circolano sui media italiani non trovano conferma qui in Georgia,” ha dichiarato il giornalista.

Per quanto riguarda le cifre, si parla di un’offerta di circa 5 milioni e mezzo di euro più un milione di bonus. Tuttavia, Dgebuadze ritiene che Kvaratskhelia meriti di più: “Un giocatore del suo calibro merita almeno 6 milioni di euro. La cifra di 7 milioni era una richiesta precedente, ma penso che 6 milioni sia una base valida per le negoziazioni.”

Dgebuadze ha anche discusso il ruolo di Kvaratskhelia nel Napoli: “Non lo considererei un attaccante tradizionale. Fa molti gol e assist, ma non rientra nella categoria di giocatori come Lukaku o Vlahovic.” Inoltre, ha sottolineato l’importanza di Kvaratskhelia per la squadra e la sua felicità al Napoli, nonostante le voci di un possibile trasferimento.

Nonostante le speculazioni, Dgebuadze è ottimista riguardo al futuro di Kvaratskhelia al Napoli. “Quando lo vedo giocare, vedo passione e determinazione. Non credo che voglia lasciare Napoli; è evidente che è felice di lavorare con Conte,” ha concluso il giornalista.