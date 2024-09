Rinnovo Kvaratskhelia: l’entourage chiede 8 milioni, ecco l’offerta del Napoli

Kvaratskhelia, fondamentale per il futuro del club, potrebbe vedere un aumento sostanziale del suo ingaggio.

Con la chiusura del calciomercato estivo e la risoluzione del caso Osimhen, il Napoli si prepara a concentrarsi su uno degli aspetti più cruciali della sua pianificazione futura: il rinnovo del contratto di Khvicha Kvaratskhelia. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ci informa che l’entourage del talento georgiano ha presentato una richiesta significativa per il rinnovo, che potrebbe rappresentare una sfida per le finanze del club.

L’importanza di Kvaratskhelia per il Napoli

Khvicha Kvaratskhelia, alla sua terza stagione con il Napoli, è diventato un pilastro della squadra e un elemento imprescindibile per il futuro del club. Nonostante l’aumento del suo ingaggio rispetto ai primi anni, il suo stipendio attuale è ancora inferiore ai due milioni di euro netti annui, una cifra che non riflette appieno il suo valore e il suo impatto sul campo.

“Il Napoli può cominciare a pensare alla programmazione del futuro, partendo dalla più grande priorità: il rinnovo d Khvicha Kvaratskhelia. E ci sarà molto da lavorare per arrivare alle strette di mano, anche se il clima sarà sicuramente più sereno rispetto al tormentone per il nigeriano. La questione è fondamentale, perché il georgiano ha appena cominciato la sua terza stagione in azzurro e continua a guadagnare poco rispetto al suo effettivo valore. Il suo ingaggio è leggermente migliorato, ma ancora non arriva a due milioni netti: nulla se rapportato all’importanza di Kvara nel Napoli di ieri e soprattutto del domani”.

La richiesta dell’entourage e la risposta del Napoli

Secondo le ultime notizie, l’agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, ha incontrato i dirigenti del Napoli al Maradona durante la partita contro il Bologna. L’entourage del giocatore ha avanzato una richiesta di 8 milioni di euro all’anno, cifra ben superiore ai 5 milioni più bonus che il Napoli è disposto ad offrire. Il club partenopeo, però, è pronto a fare uno sforzo e potrebbe aumentare la propria offerta fino a 6 milioni, ma resta da vedere se questa proposta sarà sufficiente per soddisfare le aspettative di Kvaratskhelia e del suo agente.

“Il suo agente Mamuka Jugeli si è visto al Maradona in occasione della partita contro il Bologna, dove le parti si sono date appuntamento alle prossime settimane. L’entourage di Kvara parte da una richiesta di 8 milioni l’anno, il Napoli è fermo a 5 più bonus e potrebbe fare uno sforzo per avvicinarsi ai sei. Poi, ovviamente, bisognerà capire se servirà inserire una clausola rescissoria, diventata una prigione nella questione Osimhen”.