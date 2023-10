Rigore Napoli, Chiellini a gran voce: “Ancelotti ha ragione”. Cambiasso lo zittisce

L’ex giocatore Esteban Cambiasso si è scagliato contro Giorgio Chiellini sul rigore concesso al Napoli nella sfida col Real Madrid.

Esteban Cambiasso, ex calciatore argentino e ora opinionista di Sky Sport, ha preso posizione riguardo al controverso rigore concesso al Napoli durante la partita di Champions League contro il Real Madrid. A differenza del suo collega Giorgio Chiellini, Cambiasso non ha esitato a smentire l’opinione del difensore italiano che dava ragione a Ancelotti definendo quel rigore “assurdo perché la palla colpisce prima il piede del giocatore del Real Madrid e poi la mano”. Secondo l’ex centrocampista dell’Inter, il rigore assegnato al Napoli è perfettamente in linea con il regolamento del calcio.

Sul rigore controverso, Cambiasso ha spiegato che la posizione innaturale della mano del difensore del Real Madrid è chiaramente definita dalle regole del gioco. Indipendentemente dalla volontarietà del gesto, secondo Cambiasso, la mano non avrebbe dovuto trovarsi in quella posizione. Pertanto, il rigore concesso al Napoli è pienamente giustificato secondo quanto stabilito nel regolamento ufficiale del calcio: “La mano è in posizione innaturale: volontarietà o meno, non puoi portarla lì, lo dice il regolamento”.