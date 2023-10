Pistocchi: “Il Napoli ha pagato i 10 minuti di follia del primo tempo”

Il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi si è soffermato sulle prestazioni di Inter e Napoli in Champions contro Benfica e Real Madrid.

Il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha analizzato le prestazioni di Inter e Napoli nella serata di Champions League, confrontandole con i rispettivi match contro Benfica e Real Madrid. Attraverso i suoi social, Pistocchi ha sottolineato la superiorità dell’Inter contro il Benfica, lodando le numerose occasioni da gol create e il lavoro straordinario del portiere Trubin. Grazie al gol di Thuram, l’Inter ha conquistato la vittoria, posizionandosi in testa al girone a pari punti con la Real Sociedad:

“L’Inter domina il Benfica, crea tantissime palle-gol, colpisce pali e traverse, lo straordinario portiere Trubin para anche l’impossibile allo scatenato Lautaro, alla fine l’Inter la sfanga grazie al gol di Thuram e sale in testa al girone a pari punti con la Real Sociedad”.

Per quanto riguarda il Napoli, il giornalista ha evidenziato la sfortunata sconfitta contro il Real Madrid a causa di un autogol di Meret. Valverde colpisce la traversa con una conclusione potentissima, la palla rimbalza su Meret e finisce in rete. Pistocchi ha descritto l’epilogo come particolarmente sfortunato, considerando che il Napoli ha giocato bene, soprattutto nel secondo tempo:

“Il Napoli perde su autogol con il Real Madrid, la beffa arriva da un gran tiro di Valverde che colpisce la traversa rimbalza su Meret e finisce in rete. Epilogo molto sfortunato di una gara che il Napoli ha ben giocato, soprattutto nel secondo tempo, pagando i 10’ di follia del primo. Tempo che, dopo il vantaggio di Ostigard, hanno fruttato al Real i gol di Vinicius Jr e Bellingham. Bella partita, con qualche errore individuale di troppo che il Napoli ha pagato carissimo”.