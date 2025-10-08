Richiesta inviata in mattinata: il Napoli modifica la lista UEFA | Mossa a sorpresa di Conte
Una scelta del tutto inaspettata quella attuata da Antonio Conte: il tecnico azzurro ha modificato la lista UEFA.
Antonio Conte è pronto a rivoluzionare la lista UEFA per evitare che il proprio gruppo non abbia al suo interno dei veri e propri leader in grado di spostare gli equilibri. E proprio nelle ultime ore l’allenatore del Napoli avrebbe messo in atto una mossa strategica in vista della ripresa della Champions.
Il prossimo impegno del Napoli nell’ex Coppa dei Campioni sarà in Olanda contro il PSV e già contro la compagine di Eindhoven, il tecnico salentino, potrebbe aggiungere una freccia importante al proprio arco visto il cambiamento attuato nella lista presentata alla UEFA. Ma come funziona da quest’anno?
Come ben noto, a pochi giorni dall’inizio della nuova Champions League, la UEFA ha introdotto un’importante novità che riguarda direttamente le squadre iscritte alle competizioni europee. Durante la riunione del Comitato Esecutivo a Tirana, è stato approvato un emendamento che modifica le regole relative alle liste dei giocatori registrati. Finora le sostituzioni erano consentite solo in casi eccezionali, come l’indisponibilità contemporanea di due portieri, ma da questa stagione le maglie si allargano anche agli infortuni di lunga durata o a malattie gravi.
La nuova norma prevede che, durante la fase a gironi, le squadre possano sostituire temporaneamente un massimo di un giocatore di movimento, e soltanto fino alla sesta giornata inclusa. L’obiettivo, come spiegato dalla stessa UEFA, è quello di evitare che le rose vengano ridotte ingiustamente a causa di situazioni imprevedibili e tutelare la salute dei calciatori, già sottoposti a un calendario fitto e a carichi di lavoro intensi.
La giusta misura
Si tratta quindi di una misura che punta a garantire equilibrio e competitività. La regola è stata applicata a tutte le competizioni maschili per club – Champions League, Europa League e Conference League – ma con limiti ben precisi. Oltre alla possibilità di sostituire solo un giocatore, l’intervento non potrà avvenire nelle ultime due giornate della fase a gironi.
E proprio sfruttando questa opportunità, Conte, ha deciso di stravolgere la lista UEFA lasciando di stucco il gruppo squadra, i tifosi e lo stesso Aurelio De Laurentiis. Tra esclusioni eccellenti e rientri importanti l’ex mister della Juventus e dell’Inter ha deciso di portare avanti la propria idea di calcio.
Il cambiamento
Come riportato da Il Mattino, Romelu Lukaku sta lavorando senza sosta per recuperare dall’infortunio alla coscia e tornare a disposizione il prima possibile. L’attaccante belga punta con decisione alla Supercoppa Italiana del 18 dicembre contro il Milan, una data che ha cerchiato in rosso sul calendario. Lo staff medico del Napoli monitora quotidianamente i suoi progressi, mentre il giocatore si allena con intensità per bruciare le tappe e rientrare in tempo utile.
Il suo ritorno potrebbe avere anche effetti sulla lista UEFA del Napoli, ora modificabile grazie alle nuove regole introdotte dalla federazione europea già citate in precedenza. Con il rientro di Lukaku, infatti, il club partenopeo potrebbe dover escludere un altro giocatore per fargli spazio nella lista europea. Le valutazioni sarebbero già in corso.