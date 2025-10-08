Oh dio che dolore, è il ginocchio: Gattuso riceve una chiamata dall’infermeria | KO per le sfide decisive
Il commissario tecnico della Nazionale azzurra ha ricevuto una chiamata del tutto inaspettata. Cambiano gli equilibri.
Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale azzurra di calcio, ha ricevuto una notizia in grado di spostare, e non poco, gli equilibri in vista delle prossime gare della propria formazione. Va ricordato che l’Italia sarà impegnata a ottobre e novembre per le ultime gare che riguardano le qualificazioni al prossimo Mondiale.
Le prime due sfide si sono giocate a giugno. La prima è stata una vera e propria disfatta che, di fatto, ha segnato l’addio di Luciano Spalletti come ct. Un pesante 3-0 subito in casa della Norvegia che ha sin da subito compromesso il viaggio degli azzurri nelle qualificazioni al prossimo Campionato del Mondo.
Haaland e compagni sono stati in grado di fagocitare l’undici azzurro e di non concedergli occasioni di riaprire il match. In quarantadue minuti prima Sorloth, poi Nusa e lo steso bomber del Manchester City hanno piegato Donnarumma e compagni. Da lì la scelta di cambiare guida tecnica.
Prima la vittoria, poco convincente contro la Moldavia per 2-0, poi il passaggio di consegne e l’arrivo di Gennaro Gattuso sulla rovente panchina azzurra. E l’esordio dell’ex allenatore di Milan, Napoli e Palermo tra le varie squadre, è stata incoraggiante. Un 5-0 netto contro l’Estonia.
Problemi da risolvere
Sempre a settembre la nuova Italia di “Ringhio” ha affrontato Israele. Una sfida memorabile visto il risultato roboante. 5-4 a favore degli azzurri in campo neutro. Un botta e risposta continuo che, alla fine, ha visto prevalere la Nazionale maggiore della Penisola. In quell’occasione si è visto tutto il carattere dell’undici italiano.
A ottobre altre due sfide terranno impegnati Gattuso e i suoi. Prima la partita in casa dell’Estonia, poi la gara in casa contro Israele. Crocevia fondamentali per la qualificazioni diretta al Mondiale del 2026. Si dovrà sperare, però, anche in un passo falso della Norvegia prima in classifica. E i problemi non sembrano mancare nemmeno al ct Stale Solbakken e i suoi.
La notizia
Una brutta notizia è arrivata per la Norvegia e per l’Arsenal: Martin Odegaard ha riportato una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro e sarà costretto a fermarsi. Il capitano è stato ritirato dal ritiro della nazionale e resterà a Londra per le cure, sotto la supervisione dello staff medico dei Gunners. Il CT norvegese Solbakken, come riportato da alfredopedulla.com, ha espresso grande rammarico per la perdita di un leader dentro e fuori dal campo.
L’assenza di Odegaard potrebbe avere ripercussioni anche sul girone dell’Italia, dove la Norvegia è tra le dirette rivali degli Azzurri. Senza il suo faro tecnico, la squadra scandinava rischia di perdere brillantezza e punti preziosi nelle prossime sfide, riaprendo così il discorso per il primo posto.