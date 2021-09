Renica: “De Laurentiis deve vincere, anche rischiando di fallire”

Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, interviene sul momento attuale degli azzurri che sono primi in classifica dopo tre giornate. A Radio Punto Nuovo, Renica fa la griglia della Serie A: “Siamo all’inizio, è difficile fare una previsione, ci sono 5-6 squadre che lottano e bisogna fare attenzione al Milan che sta più in forma ma Pioli deve fare attenzione ai cali che le sue squadre ogni tanto hanno. La Juve non è morta me se commette altri passi falsi rischia di tirarsi già fuori dalla lotta scudetto perché c’è più competitività.”

Su De Laurentiis, Renica aggiunge: “Le sue colpe? De Laurentis fa quel che può ma ogni tanto dovrebbe fare qualcosa in più anche rischiando il fallimento ma c’è la nuova generazione che ha voglia di vincere e ancora non ha visto vincere uno scudetto.” Sempre a Radio Punto Nuovo, l’ex calciatore aggiunge: “Tommaso Starace? È un istituzione, già quando c’ero io portava il caffè. Errore Manolas? Con questi metodi moderni con la costruzione da basso i difensori si prendono più rischi, ogni tanto bisogna anche calciare la palla ignorante come ai miei tempi, prima non c’era l’obbligo di non buttare mai via la palla invece adesso gli errori stanno diventando tantissimi, la dimostrazione sono gli ultimi errori di Szczesny e Handanovic, giocare la palla è faticoso specialmente quando c’è pressing“.

