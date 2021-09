Onofri: “Napoli in corsa per Europa League e Scudetto”

Claudio Onofri parla del Napoli e della corsa scudetto a Radio Marte: “Il Napoli può fare bene in Europa League e campionato”. Ne è convinto il tecnico che dice: “Il Napoli ha un problema a sinistra, peraltro il modulo del Leicester è molto simile a quello del Napoli. Bisognerà stare molto attenti perché davanti c’è Vardy che segna gol a raffica da anni, oltre che Maddison. Juan Jesus può essere identificato anche come terzino ma soprattutto centrale, quindi Malcuit sarebbe più solido dal punto di vista della gamba per contrastare questi avversari.

Spalletti ora come ora, per la rosa che ha disposizione, può concorrere sia per il campionato che per l’Europa League.

Non credo si possa snobbare una competizione come questa, al di là del fatto che magari dovrà esserci un po’ di turnover, anche perché lunedì si va a Udine in una partita difficile. Con l’arrivo di Anguissa ritengo il Napoli più forte, contro la Juventus ha fatto cose straordinarie per essere all’esordio. Peraltro lui ha già un passato importante. In generale il Napoli a centrocampo e in attacco ha grandi soluzioni, anche se non so se Insigne sarà parte della partita. Pure se non dovesse giocare però ci sono altri top player a livello europeo.

Perché l’Europa League viene snobbata dalle italiane? Diciamo che mediamente negli ultimi anni ci siamo un po’ discostati dall’élite europea. Però la contraddizione è che, a livello di Nazionale, abbiamo avuto risultati eclatanti. Credo che sia anche un pochettino un discorso di approccio, magari nel pensare alla successiva gara di campionato si effettua un turnover che depaupera il valore complessivo. Secondo me il Napoli ha una grandissima occasione, in un campionato particolare come questo, di poter lottare anche per lo Scudetto. Per mantenere questo livello bisogna anche cercare di attenersi a certe regole di cercare di vincere anche in Europa.“