Quattro gol per il Napoli, la SSCN: “Record in Serie A”

Il Napoli batte la Salernitana per 4-1, nessun club in Serie A ha segnato quattro volte, quattro gol in questo torneo. A sottolineare il dato statistico è la SSCN che con un messaggio su twitter precisa il record del Napoli: “Per la quarta volta in questo campionato il Napoli ha segnato almeno quattro gol in una partita, nessuna squadra ci è riuscita più volte nel torneo in corso“.

Il Napoli nel campionato 2021/22 ha segnato 4 gol nei match con: Udinese, Sampdoria, Lazio e Salernitana. Contando anche l’Europa League, sono cinque le volte in cui la formazione di Spalletti ha realizzato 4 reti. Gli azzurri, infatti, sono imposti per 4-1 con il Legia Varsavia. Va sottolineato che il Napoli con i granata è riuscita a realizzare quattro gol nonostante l’assenza di Osimhen, entrato solo nel secondo tempo. Più in generale l’assenza del nigeriano si è fatta sentire molto, durante il mese di dicembre in cui il giocatore è rimasto fuori prima per l’infortunio allo zigomo, poi a causa del Covid 19. Osimhen con la Salernitana è apparso nervoso, a fine partita è arrivato anche il chiarimento di Luciano Spalletti.