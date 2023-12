Quando Chiellini attaccò il Napoli: “Loro parlano troppo, noi festeggiamo”

Giorgio Chiellini dice addio al calcio: le sue parole dopo lo sfottò di Insigne nel 2018. Un ritratto della rivalità tra Juventus e Napoli.

Giorgio Chiellini, ex pilastro difensivo della Juventus e simbolo del calcio italiano, ha annunciato il suo addio alle competizioni calcistiche. Mentre il capitano bianconero si prepara a chiudere un capitolo glorioso della sua carriera, riviviamo un momento che ha segnato la rivalità calcistica tra Juventus e Napoli nel 2018.

Era aprile del 2018 quando il Napoli, sotto la guida di Maurizio Sarri, sconfisse la Juventus per la prima volta nella storia all’Allianz Stadium. La capocciata di Koulibaly sembrava preludere a un possibile trionfo degli azzurri, ma la sfortuna si abbatté sulla squadra di Napoli con la sconfitta contro l’Inter e la tripletta di Simeone. In quel contesto, Lorenzo Insigne non lesinò uno sfottò nei confronti della Juventus, affermando: “Hanno detto che avrebbero giocato come una finale? Sì, sono abituati a perdere le finali”.

Le parole di Insigne non passarono inosservate, e Giorgio Chiellini rispose con fermezza qualche settimana dopo, quando la Juventus si laureò campione d’Italia: “Se le parole di Insigne dopo che hanno vinto qui mi hanno infastidito? Nella vita ci vuole rispetto, e quando si manca di rispetto poi nella vita si pagano le conseguenze. Loro hanno parlato troppo e festeggiato troppo presto, e adesso festeggiamo noi e parliamo noi con diritto“.