Scontro acceso tra Zazzaroni e Biasin: “VAR introdotto anche per fermare la Juventus”

Scontro acceso tra Zazzaroni e Biasin a Pressing su Mediaset: VAR e Juventus al centro di una polemica infuocata.

Nel corso di una vivace discussione nello studio di Pressing su Mediaset, Ivan Zazzaroni e Fabrizio Biasin hanno acceso i riflettori sul VAR e la Juventus, sollevando interrogativi sulle dinamiche arbitrali legate al club bianconero. Il confronto tra i due giornalisti ha raggiunto toni accesi, mettendo in luce un’accesa polemica riguardo alla presunta influenza del VAR nel frenare la squadra torinese.

La scintilla è scoccata quando il direttore del Corriere dello Sport ha affermato: “Si dice che la Juve ha sempre avuto favori arbitrali, ma curiosamente da quando c’è il VAR, introdotto anche per fermare la Juve ricordiamocelo…”. Biasin ha reagito prontamente, dichiarando: “Ma cosa stiamo dicendo? Possiamo far passare un discorso del genere, è una cosa seria?”.

Il confronto ha preso una piega ancora più intensa quando Zazzaroni ha aggiunto: “Te lo posso garantire, ci sono stati anche discorsi politici…”. Biasin ha prontamente replicato: “Quindi il VAR è stato introdotto per fermare la Juventus?”. Il direttore del CorSport ha chiarito: “Ho detto questo? Ho detto ‘anche per questo’. Zio cantante, va che non capisci una min… Ho detto: anche. Tra i vari elementi per cui è stato introdotto c’è stato anche questo elementino. Ne dico di stron… ma non sempre”. Biasin ha risposto: “Così fai peggio dei social che prima hai criticato, stai dicendo una cosa bellissima per il mondo del calcio. Bravissimo”.

In seguito agli accesi scambi di parole, Massimo Callegari ha richiamato all’ordine i presenti, sottolineando l’importanza di utilizzare un linguaggio più moderato. Zazzaroni ha poi spiegato: “Mi scuso, ma quando perdo la testa non ci riesco…”.