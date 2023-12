Napoli-Frosinone, Mazzarri e il turnover: otto cambi rispetto al Cagliari

Napoli vs Frosinone: Ottavi di Coppa Italia con ampio turnover. Scopri formazioni, prospettive e chiavi per la vittoria al Maradona!

Il Napoli, reduce da due vittorie consecutive contro Braga e Cagliari, si appresta ad affrontare il Frosinone negli ottavi di Coppa Italia. La squadra di Walter Mazzarri, desiderosa di prolungare la serie di vittorie a tre, affronterà una sfida cruciale nel percorso verso la conquista del trofeo, con uno sguardo già rivolto alla prossima gara contro la Roma.

Turnover Necessario

Considerando gli sforzi recenti e il fitto calendario, Mazzarri prevede un ampio turnover per il match con il Frosinone. La necessità di recuperare giocatori dal punto di vista fisico e dare opportunità a chi ha avuto meno spazio in campo sarà determinante per mantenere la freschezza della squadra.

La partita definirà l’accesso ai quarti di finale nel lato destro del tabellone di Coppa Italia. In caso di successo, il Napoli si troverà a sfidare una tra Juventus e Salernitana. La proiezione delle semifinali vede Lazio e Roma come teste di serie nel lato destro del Napoli, mentre sull’altro lato spiccano squadre di calibro come Inter, Fiorentina, Atalanta e Milan.

Napoli-Frosinone, le probabili formazioni

Il Napoli dovrà fare i conti con alcune assenze, tra cui Elmas e Anguissa, e la probabile esclusione di Zielinski. In difesa, Mazzarri potrebbe optare per far riposare Di Lorenzo, con Zanoli pronto a prendere il suo posto. In attacco, un possibile tridente con Raspadori e Lindstrom ai lati e Simeone al centro.

Per il Frosinone, le assenze in difesa, tra cui Oyono e Monterisi, costringeranno Di Francesco a schierare Okoli e il giovane Lusuardi. In mediana, Barrenechea avrà spazio insieme a Bourabia ed il rientrante Harroui. In attacco, Cheddira, Caso e Baez guideranno l’attacco, con le stelline Soulé, Kaio Jorge e Ibrahimovic pronte a entrare in gioco. Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Gaetano; Raspadori, Simeone, Lindstrom. All. Mazzarri

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Lusuardi, Garritano; Bourabia, Barrenechea, Harroui; Baez, Cheddira, Caso. Allenatore: Di Francesco

ARBITRO: Abisso (Bercigli – Ricci, IV: Marinelli, VAR: Di Martino, AVAR: Paganessi)