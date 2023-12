Mondiale per Club 2025, Ziliani: “Punti Juventus irregolari, ADL faccia ricorso”

Il giornalista Paolo Ziliani solleva dubbi su punti irregolari della Juventus in Champions. Napoli pronto al ricorso per il Mondiale Club 2025?

Nel caos scatenato dalle recenti dichiarazioni del giornalista sportivo Paolo Ziliani sui presunti punti irregolari della Juventus in Champions League, si apre una nuova polemica nel mondo del calcio italiano. Ziliani, noto per le sue prese di posizione nette, ha pubblicamente esposto le sue perplessità sui 6 punti ottenuti dalla Juventus nella competizione europea un anno fa.

Dopo l’ufficialità dei criteri di qualificazione al Mondiale per Club 2025, Ziliani ha affermato su X che la Juventus avrebbe ottenuto quei punti in modo irregolare, portando il Napoli a poter avanzare un ricorso e, secondo lui, guadagnare un posto nel prestigioso torneo. Secondo Ziliani, l’Uefa avrebbe squalificato la Juve per un anno a causa di comportamenti scorretti avvenuti proprio nel periodo in cui sono stati ottenuti quei punti, rendendoli quindi irregolari.

“I 6 punti della Juventus in Champions un anno fa sono irregolari: il Napoli faccia ricorso, già oggi sarebbe qualificato al Mondiale 2025. Se è vero che l’Uefa ha squalificato la Juve per un anno, lo ha fatto per gli imbrogli compiuti da Madama un anno fa e che le hanno fruttato punti irregolari: oggi il ranking dice Juve 47 e Napoli, 41, De Laurentiis non può restare a guardare. Siccome nessuno se lo chiede, lo chiedo io: per quale motivo il Napoli dovrebbe accettare che la Juventus partecipi al Mondiale per club 2025 in base al miglior ranking Uefa relativo alle ultime 5 Champions disputate (compresa quella in corso)?”.

“Tutto è ancora possibile, naturalmente. Ma in attesa di vedere come andranno le cose per i partenopei nell’ottavo di finale contro il Barcellona, e considerando che al Mondiale in Usa mancano ancora la bellezza di 18 mesi, perché il Napoli non fa le cose come si deve, si affida a uno studio legale come Dio comanda e prepara un ricorso da presentare all’Uefa per invalidare, avendo tutti gli appigli legali per farlo, la posizione della Juventus nel ranking Champions? Come tutti sanno, nel nuovo torneo varato dalla Fifa c’è posto per due soli club per ogni nazione” ha sottolineato il giornalista de Il Fatto Quotidiano.

Ziliani ha esortato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a non restare passivo di fronte a questa situazione.

“Il Napoli deve quindi fare ancora 6 punti per raggiungere la Juventus: che in caso di parità eliminerebbe grazie al fatto di avere raggiunto i quarti di finale un anno fa mentre la Juventus non è mai andata, dal 2019-20 ad oggi, più in là degli ottavi di finale. Ma la domanda è: siamo sicuri che i 47 punti della Juventus siano da considerare regolari?”.

Il giornalista ha suggerito al Napoli di agire tempestivamente, presentando un ricorso all’Uefa per invalidare la posizione della Juventus nel ranking Champions, vantando tutti gli appigli legali necessari.