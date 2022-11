PRONOSTICI NAPOLI – UDINESE, COL MONDIALE ALLE PORTE, GLI AZZURRI VOGLIONO CHIUDERE BENE

Eccoci all’ultima giornata di Serie A prima della pausa invernale che ci guiderà alla Coppa del Mondo che si disputerà in Qatar: il Napoli sta letteralmente dominando tutto e tutti, e per queste ragioni vorrà chiudere al meglio per poter poi ripartire nel 2023 con uno slancio ancora più vigoroso.

Di fronte avrà però una squadra che ha già fatto parecchi danni ad altre big come Roma e Inter: quell’Udinese così difficile da affrontare e così desiderosa di regalarsi un’altra notte ricca di soddisfazioni.

Al Maradona di Napoli, dunque, si prospetta una sfida non del tutto scontata, dove i campani dovranno dare il 110% per portare a casa i tre punti.

Ad ogni modo, quello tra friuliani e azzurri sarà un match seguitissimo non solo dai tifosi delle due squadre, ma anche da quelli delle rivali del Napoli: tutti sperano in un passo falso dei partenopei per veder riaperto un campionato che al momento pare essere già chiuso.

Oltre che alla squadra bianconera, quindi, bisogna tener d’occhio anche i “gufi”!

La squadra di Sottil è tosta e ha buona qualità in avanti, ma tutti gli aspetti tecnico-tattici li vedremo nella prossima sezione: resta sintonizzato con noi e continua a leggere il nostro articolo.

Troverai tante informazioni utili per i pronostici Napoli – Udinese.

PRONOSTICI NAPOLI – UDINESE: DUE SQUADRE FORTI SULLE PALLE INATTIVE E DOTATE DI GRAN TECNICA

Nonostante il Napoli stia facendo un campionato a sé, si possono comunque trovare delle similitudini tra le due squadre: entrambe hanno gran fisicità e sono dotate da un punto di vista tecnico.

Basti pensare agli uomini offensivi, da una parte e dall’altra: l’Udinese ha in Deulofeu il suo faro, ma è una squadra che ha in panchina gente del calibro di Samardzic, giovane tedesco dotato di un talento davvero notevolissimo.

I partenopei li conosciamo bene, hanno qualità praticamente in tutti i reparti: da Osimhen a Kvaratskhelia, passando per Zielinski e Mario Rui, non c’è un giocatore che si possa dire sia poco talentuoso.

A questo punto i pronostici Napoli – Udinese sono quasi pronti, ci manca solo una bella analisi delle quote per avere il quadro completo della situazione: se sei pronto a scoprirle, continua a leggere qui sotto.

PRONOSTICI NAPOLI – UDINESE: GLI AZZURRI SONO CHIARAMENTE FAVORITI DAI BOOKMAKER

Napoli Pareggio Udinese 1.50 4.66 5.93

* N.B. Il link riporta ad un sito di scommesse

Non dobbiamo di certo sorprenderci a leggere le quote di questa partita: la squadra di Spalletti sta veramente dominando in lungo e in largo, per cui non è preventivabile un passo falso proprio in quest’ultima giornata.

Il *Napoli vincente è infatti quotato 1,50, mentre una clamorosa vittoria friulana a 5,93.

Il risultato di parità, invece, gode di una quota pari a 4,66.

È pur sempre vero che la Serie A è pronta a regalare sorprese, ma in questo caso ci sentiamo di poter dire che il Napoli continuerà nella sua striscia d’imbattibilità e di vittorie consecutive: una squadra completa, carica a mille e pronta a puntare con forza al terzo scudetto della sua storia.