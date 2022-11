Fava, il retroscena su Spalletti: “Caddi a terra piangendo, lui passò vicino e mi disse…

Dino Fava Passaro rivela un retroscena su Spalletti ai tempi dell’esperienza condivisa con l’Udinese

Dino Fava Passaro esprime il suo parere su Napoli-Udinese ai microfoni di Radio Punto Nuovo. L’ex attaccante dell’Udinese e del Napoli commenta: “Napoli-Udinese per me ha sempre un sapore molto particolare. Con l’Udinese ho vissuto il sogno di esordire in Serie A, ma essendo campano spero davvero che questo possa essere l’anno giusto. Questa gara però mi fa un po’ paura, i bianconeri sono sbarazzini e se la giocano con tutti senza timore. Non mi aspettavo che il Napoli potesse fare così bene, anche se sono stato felice di vedere certi acquisti in estate. Osimhen è in una forma straordinaria, anche quando non va in rete. O ti stanca la difesa o te la tiene impegnata per tutta la partita”.

Fava Passaro ricorda l’aneddoto su Spalletti

Fava Passaro prosegue: “Poi si vede che il gruppo è sano e unito, sono presupposti importanti per la vittoria finale. Raspadori è più duttile rispetto a Simeone, mentre il Cholito ha caratteristiche simili a quelle di Osimhen“.

Infine rivela un retroscena sul tecnico toscano: “Il mio ricordo di Spalletti? Mi rimarrà dentro per sempre e che riporto anche ai ragazzi più giovane. Quando arrivai ad Udine partì molto bene, segnando subito. Lui in allenamento me le diceva di tutti i colori, mi massacrava. Feci tripletta a Perugia e lui continuava a massacrarmi in allenamento. Io caddi a terra a fine lavoro, quasi piangendo. Lui mi passò vicino e mi disse testuali parole: “Oh Dino e te devi preoccuparti quando non ti dico più nulla”. Ecco questa è stata una cosa che mi porterò dentro sempre“.