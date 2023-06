PRONOSTICI NAPOLI – SAMPDORIA, GRAN FINALE DI UNA GRANDE STAGIONE

Quasi ci dispiace che una stagione così bella debba andare a concludersi: i partenopei hanno vinto e fatto sognare finalmente i suoi tifosi fino in fondo, portando a casa il tanto agognato tricolore.

La Sampdoria vive emozioni diametralmente opposte e non vedeva l’ora che, questo disastro di annata, finisse: con l’ultima posizione in classifica la Serie B è stata inevitabile, e ciò dopo parecchi anni di A. I blucerchiati dovranno probabilmente ricominciare tutto daccapo, date le evidenti difficoltà societarie che hanno messo in crisi tutto quanto in casa Samp.

In ogni caso, quest’ultima giornata di campionato può essere considerata come una sorta di arrivederci al calcio ai massimi livelli per loro, mentre sarà il modo per celebrare lo scudetto in casa napoletana.

Andiamo quindi ad analizzare le rose, gli schemi e gli uomini chiave delle due squadre, in modo da avere più chiara la situazione in ottica pronostici di Napoli – Sampdoria.

DUE SQUADRE AGLI OPPOSTI IN TUTTO, MA CON GIOCATORI ORGOGLIOSI DI VESTIRE LA PROPRIA MAGLIA

Con tutto il rispetto per i blucerchiati, il Napoli è chiaramente di un altro livello: troppo forte la squadra campana, troppo deboli i liguri.

Quando la prima in classifica affronta l’ultima, del resto, non potrebbe che essere così…

Ad ogni modo, la Doria ha dei giocatori esperti e conosciuti in Serie A, con all’attivo parecchi goal e tutto il rispetto dei loro colleghi: parliamo di Manolo Gabbiadini e Fabio Quagliarella, autentiche bandiere del club di Genova.

Il Napoli lo sanno tutti, ha una rosa incredibile per cui nominarne anche solo uno sarebbe un’offesa per tutti gli altri.

Il vero top player a Castel Volturno, però, è stato Spalletti, dato che ha saputo creare un’alchimia tra questi fuoriclasse che ha portato la squadra a sovvertire ogni pronostico di inizio stagione, andando addirittura a dominare un campionato comunque ricco di qualità come quello italiano.

Il nostro calcio ha portato ben 5 squadre alle semifinali di Champions, Europa e Conference League, e questa non può e non deve essere una coincidenza!

Ora scopriamo le quote e i pronostici di Napoli – Sampdoria, nel paragrafo qui sotto.

PRONOSTICI NAPOLI – SAMPDORIA: AZZURRI STRAFAVORITI AL MARADONA

Napoli Pareggio Sampdoria 1.24 6.15 10.74

Lo stadio del Napoli è sempre una bolgia che spinge la squadra alla vittoria: i partenopei godono di una quota molto bassa, dato che una loro vittoria è offerta a 1.24, mentre abbiamo un 10.74 nel caso in cui fossero gli uomini in blucerchiato a portare a casa l’intera posta in gioco.

Il risultato di parità è invece fornito con un bel 6.15.

È stata una stagione ricca d’emozioni che ha portato tantissime gioie ai tifosi azzurri: la squadra è campione d’Italia, e questo è un qualcosa che mai verrà cancellato.

I ragazzi di Spalletti vorranno vincere quest’ultima partita per salutare il pubblico in maniera consona, ma la Samp già retrocessa e quindi senza pressioni vorrà dimostrare di valere con un moto d’orgoglio importante: staremo a vedere come andrà…