Nino D’Angelo si commuove: “Napoli merita lo Scudetto anche come città”

Nino D’Angelo ha detto la sua sullo Scudetto del Napoli, una vittoria che ha avuto un effetto positivo anche sul turismo nella città.

Nino D’Angelo commuove, si commuove e regala emozioni con semplici parole cariche d’amore nei confronti di Napoli e di tutti i Napoletani. Il celebre cantante è intervenuto in un’intervista a Radio Crc, esprimendo tutta la sua gioia per la vittoria dello Scudetto, ma anche per l’inno ufficiale della squadra partenopea che recita la sua canzone.

“Le canzoni sono come la vita stessa, alcune ti fanno innamorare, altre segnano la fine di un amore. La storia tra il Napoli, Spalletti e Giuntoli è giunta al termine e mi dispiace. Avevano creato un bel progetto. Nel calcio si può cambiare in qualsiasi momento, tutti sono utili ma nessuno è indispensabile. Tuttavia, quest’anno è successo qualcosa che non accadeva da 33 anni. La mia canzone è stata scelta come inno ufficiale? Il titolo del film da cui è tratta la canzone è ‘I ragazzi della Curva B’, ma la canzone si intitola ‘Napoli’. Sono davvero emozionato e fiero. Il Napoli era l’unico club senza un inno ufficiale, questa canzone nacque per essere l’inno quando il Napoli vinse il suo primo scudetto 36 anni fa. È il risultato della prima conquista del titolo con Maradona”.

Nino D’Angelo ha poi aggiunto: “Lo scudetto di oggi è il frutto di tutti coloro che hanno contribuito a vincerlo insieme. Il Napoli è stato unito e ha offerto il gioco più bello in Europa. Il fatto stesso di essere quasi arrivati in finale di Champions League dimostra la portata di ciò che abbiamo realizzato. Kvaratskhelia è stata una sorpresa per me, mentre conoscevo già Osimhen. Chi si sarebbe aspettato, ad agosto, l’arrivo di giocatori del loro calibro? Un’altra cosa meravigliosa è che il Napoli sia riuscito a superare tutte le concorrenti con 5 o 6 giornate di anticipo. E la cosa più bella è che la mia canzone sia diventata l’inno ufficiale”.

“Non so ancora molto sulla festa di domenica. So che devo andare lì a vedere la partita e sabato ci saranno delle prove. Sarà una grande celebrazione. Non so cosa faremo esattamente. Sono un grande tifoso del Napoli fin dalla nascita. È un’esperienza fantastica ascoltare parole così belle sulla mia città dopo 33 anni”.

Infine Nino D’Angelo si emoziona e afferma: “Andrebbe assegnato uno Scudetto anche alla città di Napoli, perché è cresciuta enormemente. Al momento, Napoli è una città affollata di turisti. Si parla della sua bellezza e della meravigliosa gente napoletana, di cui sono orgoglioso”.