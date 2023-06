Napoli, festa scudetto in stile Superbowl, ospiti d’eccezione al Maradona. In arrivo turisti da tutto il mondo

Napoli, festa scudetto con ospiti d’eccezione in stile Superbowl allo stadio Maradona. L’evento prevede l’arrivo di turisti da tutto il mondo, rafforzando il ruolo della città come destinazione turistica.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Napoli si prepara a festeggiare il suo trionfo nello scudetto con un evento mai visto prima allo stadio Maradona. Il tecnico Luciano Spalletti saluterà i tifosi in uno spettacolo che promette di essere unico e indimenticabile.

La festa scudetto del Napoli, nel segno di Maradona

La festa scudetto del Napoli vedrà la partecipazione di due ospiti d’eccezione: Claudia Villafane, ex moglie di Maradona, e la figlia Giannina. Le due donne arriveranno in città per partecipare alla festa, rivedere vecchi amici e immergersi nella città che, nonostante i cambiamenti, è rimasta fedelmente legata al campione argentino.

Uno spettacolo stile Superbowl

La celebrazione sarà una combinazione di ritmi serrati, musica, arte, comicità e momenti emotivi. L’evento sarà curato personalmente da De Laurentiis, e condotto da Stefano De Martino. Tra gli ospiti ci saranno artisti napoletani di fama nazionale come Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo, Clementino, Enzo Avitabile, Geolier, Stash e Lda, così come le cantanti Emma e Arisa. De Laurentiis sta inoltre aspettando risposte da alcuni ospiti top-secret internazionali.

Hotel esauriti, in arrivo turisti da tutto il mondo

Lo stadio Maradona sarà pieno, con oltre 55.000 tifosi in attesa di celebrare il trionfo della loro squadra. Ma la festa non si limiterà allo stadio: i turisti arriveranno da tutto il mondo – Australia, Argentina, Corea, Francia, Inghilterra e Stati Uniti. Con gli alberghi già esauriti da settimane, Napoli si posiziona come la principale città italiana scelta per il lungo weekend del 2 giugno.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 2 e i tifosi che non riusciranno a entrare allo stadio potranno seguire la festa attraverso i tre maxi-schermi installati in piazza del Plebiscito, Piazza Mercato e Piazza Giovanni Paolo II a Scampia.

Questo evento celebra non solo la vittoria dello scudetto, ma anche il ruolo di Napoli come destinazione turistica di livello mondiale.