“Napoli, Napoli” di Nino D’Angelo, diventa l’inno Ufficiale della Squadra: Ecco la vera storia della canzone

Scopri la storia di “Napoli, Napoli”, la canzone di Nino D’Angelo che diventerà l’inno ufficiale del Napoli dalla prossima stagione.

“Napoli, Napoli” di Nino D’Angelo è una canzone che ha sempre avuto un legame particolare con la squadra di calcio SSC Napoli. Da inno informale, adottato dai tifosi, alla recente proclamazione come inno ufficiale della squadra, questa canzone è diventata un vero e proprio simbolo per la città di Napoli.

La notizia è stata annunciata durante un concerto di Gigi D’Alessio in Piazza del Plebiscito, dove il presidente della squadra, De Laurentiis, ha dichiarato che dalla prossima stagione, la canzone sarà l’inno ufficiale della squadra. Questa decisione è stata presa dopo che la delegazione della squadra e il presidente l’hanno cantata sul palco, sottolineando ancora una volta l’importanza di questa canzone per la squadra e per la città.

L’Amore dei Tifosi per “Napoli, Napoli”

La canzone è stata adottata dai tifosi azzurri sin dal suo debutto nel 1987 nel film “Quel ragazzo della curva B“, dove Nino D’Angelo interpretava un tifoso del Napoli pronto a festeggiare il primo scudetto vinto dalla squadra grazie all’incredibile talento di Diego Armando Maradona. Oggi, la canzone è diventata uno dei cori da stadio più amati dai tifosi della squadra partenopea e uno dei brani più virali sull’app di TikTok.

La Genesi di “Napoli, Napoli”

Nino D’Angelo ha ricordato in un’intervista l’anno della creazione della canzone, coincidente con l’anno del primo scudetto del Napoli. Le scene del film “Quel ragazzo della curva B”, in cui la canzone è stata presentata, sono state girate dentro e fuori dallo stadio.

D’Angelo ha descritto quel periodo come un momento di festa nel Sud Italia, con Roma e Napoli come risposta del Meridione al potere del Nord. Le due città, molto vicine, e le loro tifoserie mostravano la fede e l’amore per la maglia come ragione di vita.

Con la canzone “Napoli, Napoli”, Nino D’Angelo ha creato un inno che celebra non solo una squadra di calcio, ma anche una città e la sua gente. La decisione di adottare questa canzone come inno ufficiale del Napoli è un tributo all’amore che i tifosi hanno sempre dimostrato per la maglia azzurra.