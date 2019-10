Probabile formazione Napoli: Lozano ed Elmas titolari con il Genk?

La probabile formazione del Napoli che va a sfidare il Genk alla Luminus Arena, potrebbe prevedere Lozano ed Elmas titolari. Queste le ultime indiscrezioni che filtrano dal Belgio messe in evidenza anche durante il corso di Radio Goal.

Probabile formazione Napoli

Elmas e Lozano titolari, potrebbero essere queste le ‘sorprese’ di Ancelotti nella sfida con il Genk. Nella probabile formazione del Napoli c’è spazio anche per Mario Rui a sinistra e Milik in attacco al fianco dell’ex Psv Eindhoven. L’attaccante belga sembra imprescindibile in questo momento, mentre Lozano potrebbe dare profondità e velocità alla manovra. La vera sorpresa può essere rappresentata dal centrocampista macedone che prenderebbe il posto di Allan al fianco di Fabian Ruiz.

Zielinski in panchina

Sembra dover partire dalla panchina Zielinski che aveva giocato esterno nella sfida vinta col Brescia, al posto di Insigne. Il talento napoletano torna titolare, mentre è confermato Callejon. Dubbi sulla fascia destra con Malcuit che insidia Di Lorenzo. La probabile formazione del Napoli si tiene conto anche della delicata sfida di domenica con il Torino in trasferta. Una gara da vincere assolutamente in vista del big match tra Inter e Juventus, ecco perché Ancelotti potrebbe decidere di lanciare Lozano ed Elmas titolari per risparmiare un po’ di fatica a qualche altro calciatore che fino ad ora ha giocato di più.