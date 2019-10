Carlo Ancelotti carica il Napoli in vista della sfida con il Genk in Champions League alla Luminus Arena. L’allenatore del Napoli lancia un messaggio sui social: “Soffrire e lottare, torniamo a casa con i tre punti”.

Ancelotti carica il Napoli

Manca poco alla sfida di Champions con il Genk e Carlo Ancelotti carica il Napoli: “Soffrire e lottare, torniamo con i 3 punti” . Questo in sintesi il messaggio lanciato attraverso i social dall’allenatore del Napoli che vuole massima concentrazione per centrare una vittoria importantissima. Il Napoli ha vinto la prima gara al San Paolo con il Liverpool e può sfruttare questo turno sulla carta favorevole, per conquistare altri tre punti importanti per raggiungere gli ottavi di finale di Champions League.

Dare il massimo

Carlo Ancelotti aveva chiesto il massimo alla sua squadra anche durante la conferenza stampa di ieri, in cui il tecnico aveva detto: “Il Napoli sa cosa deve fare, deve dare il massimo” aveva detto Ancelotti sottolineando di non essere arrabbiato con la sua squadra: “Potete chiederlo ai miei calciatori, non sono arrabbiato”.