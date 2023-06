Premiazione Castel Volturno, due assenze pesanti: un azzurro potrebbe mancare anche alla festa Scudetto

Napoli e staff tecnico premiati alla cerimonia di consegna del calco di Maradona a Castel Volturno. Due gli assenti tra le fila azzurre.

Oggi, direttamente da Castel Volturno, è andata in scena la cerimonia di consegna da parte di Aurelio De Laurentiis e Stefano Ceci – amico e storico manager di Maradona – che hanno voluto omaggiare della scultura del ‘piede di Maradona’ tutti i giocatori del Napoli e lo staff tecnico.

Erano tutti presenti, dai giocatori ad ogni singolo componente della società, ad eccezione di due persone: Cristiano Giuntoli e Hirving Lozano. Come sappiamo il direttore sportivo degli azzurri è ormai al centro di incessanti voci che lo vorrebbero già a Torino, alla corte della Juventus. Nulla ancora di confermato, ma Giuntoli sembrerebbe praticamente già fuori dal Napoli.

Durante la premiazione era assente anche Hirving Lozano che, a causa di un brutto infortunio, ha già lasciato la città. Il premio destinato a lui è stato ritirato dal team manager Peppe Santoro, come annunciato da Nicola Lombardo, capo della comunicazione del Napoli.

“Hirving Lozano non è presente qui a causa dell’infortunio, come sapete bene”, ha precisato il dirigente. Il giocatore messicano sembra aver già lasciato Napoli e potrebbe, quindi, non parteciperebbe neanche alla premiazione dello Scudetto domenica.