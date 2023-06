Giuntoli verso la Juve: in rete, ecco tutti i ‘pacchi’ che ha portato a Napoli

Cristiano Giuntoli alla Juventus, tutti gli acquisti e le cessioni importanti del direttore sportivo che sta per lasciare Napoli.

Gli acquisti di Khvicha Kvaratskhelia e Kim min-Jae, arrivati in azzurro per poco meno di 32-33 milioni di euro, sono stati il vero capolavoro di Cristiano Giuntoli. anche perché ad oggi Kvaratskhelia vale almeno 100 milioni di euro, mentre Kim ha una clausola rescissoria, che a seconda del fatturato del club che acquista, può portare 50-60 milioni di euro nelle casse di Aurelio De Laurentiis.

Cristiano Giuntoli: gli acquisti al Napoli

Ma il direttore sportivo voluto fortemente da Aurelio De Laurentiis, che lo prese dal Carpi, ha portato in azzurro anche altri giocatori importanti. Osimhen, ad esempio, ma pure Fabian Ruiz. Anguissa e Lobotka, così come Milik, Rrahmani, Olivera, Elmas e altri.

Ma non tutti gli acquisti di Giuntoli al Napoli hanno avuto la stessa fortuna. C’è chi ricorda ad esempio giocatori come Diawara, Rog e Grassi. Ma pure Pavoletti e Maksimovic. Così come i 24 milioni di euro investiti per Verdi ed i 36 milioni spesi per Manolas. Solo per questi due acquisti sono stati spesi 60 milioni di euro, che in termini tecnici hanno portato poco o nulla al club di Aurelio De Laurentiis.

Con Giuntoli vicino al trasferimento alla Juve, stanno spuntando molti commenti in rete di utenti che ricordano anche gli acquisti flop di Giuntoli e non solo i grandi colpi di mercato.