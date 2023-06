De Laurentiis-Spalletti: l’abbraccio ‘senza speranze’ – VIDEO

Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti al centro sportivo di Castel Volturno si sono salutati con un abbraccio, insieme con i calciatori del Napoli.

Saranno gli ultimi giorni di lavoro per Luciano Spalletti al Napoli. Così Aurelio De Laurentiis ha voluto premiare squadra e tecnico con la scultura del piede di Maradona. Un omaggio simbolico all’ottima stagione che il Napoli ha portato avanti, riuscendo a conquistare lo scudetto dopo 33 anni, ma anche a raggiungere per la prima volta nella storia azzurra i quarti di finale di Champions League.

Ma tra De Laurentiis e Spalletti è stato probabilmente anche uno degli ultimi abbracci, almeno inteso come da presidente e allenatore del Napoli.

Le strade si divideranno dopo Napoli-Sampdoria, match dell’ultima giornata di Serie A stagione 2022/23, che segnerà anche la fine del rapporto lavorativo tra il tecnico di Certaldo ed il produttore cinematografico. Infatti non c’è alcuna speranza di poter tornare indietro.

Il Napoli perde un tecnico carismatico, che è stato in grado di dare compattezza ed unità al gruppo. Ora sta a De Laurentiis tirare fuori un nome importante per continuare a vincere. Il presidente del Napoli ha detto che il ciclo vincente del Napoli non è ancora terminato, anzi è solo cominciato. Lo ha ribadito più volte ed i tifosi gli credono.