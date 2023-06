ADL aveva scelto un allenatore, Venerato: “Quel nome poteva creare problemi a Lobotka e Di Lorenzo”

Ciro Venerato, esperto di mercato, si è soffermato sul prossimo allenatore del Napoli in sostituzione di Luciano Spalletti.

Il Napoli si prepara a salutare Luciano Spalletti in concomitanza dell’ultima sfida di campionato con la Sampdoria, in programma domenica 4 giugno alle ore 18.30 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Chi prenderà il posto del tecnico di Certaldo? Sono diversi i nomi sondati dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, con le piste estere che attualmente perdono terreno in favore di quelle ‘casalinghe’.

A dire la sua sulle frequenze di 1 Station Radio è stato il giornalista e esperto di mercato, Ciro Venerato, che ha parlato della possibile scelta di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli svelando un retroscena sulla prima ipotesi del patron: “Su questo argomento è necessario essere molto seri, i numeri al lotto li lascio a qualcun altro… De Laurentiis ha detto di aver contattato dieci allenatori. Va considerato che il club campione d’Italia fa gola a molti procuratori”.

Venerato ha rivelato: “Il primo nome sondato è stato quello di Gasperini, ma chi era vicino al presidente gli ha fatto capire le complicazioni tattiche che l’arrivo di Gian Piero avrebbe decretato. Soprattutto, il ruolo di Lobotka in un centrocampo a due e quello di Di Lorenzo come quinto di difesa”.