Scudetto Napoli, a Pomigliano un ‘capolavoro’ di balcone – FOTO

A Pomigliano spunta uno dei balconi più belli dedicati al Napoli in occasione della vittoria del terzo Scudetto della storia partenopea.

E’ un Napoli in festa quello che va avanti ormai da settimane con l’apice del festeggiamento scaturito giovedì scorso, dopo il pareggio ottenuto dai partenopei sul campo dell’Udinese alla Dacia Arena, risultato che ha certificato la conquista matematica del terzo Scudetto della Storia.

Cori, tamburi, fuochi d’artificio, auto colorate d’azzurro: Napoli si è tinta dei colori della squadra guidata da Luciano Spalletti, ‘addobbandosi’ con la veste delle migliori occasioni.

FESTA SCUDETTO NAPOLI, UNA CITTA’ TINTA D’AZZURRO: SPUNTA UN BALCONE ‘CAPOLAVORO’ A POMIGLIANO

A Napoli e dintorni si possono ammirare immagini mozzafiato che omaggiano la squadra di Luciano Spalletti. In questi giorni, l’intera città e la provincia sono unite da un unico entusiasmo, un unico abbraccio per festeggiare la vittoria dello scudetto conquistato dalla squadra partenopea, il terzo nella storia del club. A Pomigliano d’Arco, spicca uno striscione particolarmente significativo che ‘addobba’ un balcone e celebra tutti i calciatori e i protagonisti di questa straordinaria stagione. I colori del tricolore rappresentano simbolicamente la società e la dirigenza che, dopo 33 anni, hanno riportato il titolo a Napoli.

In primo piano, campeggia l’allenatore Luciano Spalletti, il punto di riferimento assoluto che ha coronato la sua carriera con questo importante successo. Subito dopo di lui, sono elencati i nomi di tutti i giocatori: Meret, Di Lorenzo, Kim, Mario Rui, Elmas, Olivera, Lobotka, Anguissa, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia, Gollini, Ostigard, Juan Jesus, Demme, Politano, Raspadori, Zielinski, Simeone, Ndombele, Gaetano, Zerbin. Un’immensa soddisfazione per questi calciatori che rimarranno per sempre nell’immaginario collettivo del popolo partenopeo.

Di seguito la foto: