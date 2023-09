Politano, l’esito degli esami: elongazione del soleo della gamba destra

Il calciatore Matteo Politano è rientrato a Napoli. Il comunicato del club azzurro ha fornito ulteriori dettagli sull’infortunio.

Il calciatore del Napoli, Matteo Politano, è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale Italiana a causa di un risentimento muscolare al tricipite surale destro. Questo infortunio gli impedirà di scendere in campo nella prossima partita contro l’Ucraina, il che rappresenta una situazione complicata per la squadra italiana, soprattutto dopo il deludente pareggio contro la Macedonia del Nord che ha reso la qualificazione al prossimo campionato europeo un obiettivo più arduo.

Il giocatore è rientrato a Napoli e si è immediatamente sottoposto a esami strumentali. Il comunicato ufficiale del SSC Napoli ha fornito ulteriori dettagli sull’infortunio, dichiarando: “Gli esami strumentali effettuati a Matteo Politano, al rientro dall’impegno con la Nazionale, hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. L’attaccante azzurro ha svolto terapie”.

Al momento, non sono state comunicate informazioni precise sui tempi di recupero, ma sembra improbabile che Politano sia disponibile per la prossima sfida contro il Genoa, prevista nel calendario.

L’elongazione del muscolo soleo richiederà cure e attenzioni particolari per garantire un recupero completo e rapido del giocatore, anche se al momento non è possibile stabilire una data precisa per il suo ritorno in campo. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla sua condizione fisica.