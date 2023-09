Politano, l’agente: “Vorrebbe legarsi al Napoli a vita. Il rinnovo? Pronti quando ADL vorrà”

L’agente di Matteo Politano, Mario Giuffredi, si è soffermato sulla volontà del giocatore di rimanere a vita al Napoli.

Nell’ambito di un’intervista esclusiva rilasciata a Tuttomercatoweb.com, l’agente sportivo Mario Giuffredi, noto per rappresentare giocatori come Di Lorenzo e Mario Rui, ha condiviso alcune interessanti prospettive sul futuro di Matteo Politano al Napoli.

Giuffredi ha svelato che durante le trattative riguardanti Di Lorenzo e Mario Rui, il presidente del Napoli aveva espresso l’interesse per discutere anche il rinnovo contrattuale di Politano. Nonostante ciò, le condizioni non si sono ancora concretizzate per dare seguito a questo dialogo.

“Politano? Devo essere onesto: nelle trattative per Di Lorenzo e Mario Rui il presidente mi ha chiesto di parlare anche del rinnovo di Politano. Abbiamo parlato ma non ci sono state le condizioni per portare avanti il discorso. È arrivata la convocazione in Nazionale, ha giocato le prime partite in maniera importante”.

L’agente poi ha rivelato la profonda intenzione di Politano di legarsi in modo duraturo al Napoli, un club e una città in cui si trova a suo agio. Giuffredi ha evidenziato come il giocatore sia concentrato su una stagione che si preannuncia emozionante, con il campionato, la Champions League e la Nazionale.